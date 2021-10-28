Пекин, 28 октября, 2021, 03:49 — ИА Регнум. Китайская нефтяная и химическая корпорация (Sinopec Corp.), крупнейший в мире переработчик нефти увеличит производство дизельного топлива в ноябре, чтобы сократить дефицит поставок, сообщает 27 октября агентство Синьхуа.

Kazenergy.com Китайский нефтяной гигант Sinopec Group

Компания попросила нефтеперерабатывающие заводы работать на полную мощность, чтобы увеличить поставки дизельного топлива на 29% по сравнению с уровнем прошлого года. Ожидается, что в октябре производство дизельного топлива компанией вырастет на 20% по сравнению со средним уровнем за первые девять месяцев этого года.

В условиях ограниченных поставок дизельного топлива с сентября Sinopec уделяет пристальное внимание тенденциям на рынке нефтепродуктов и скорректировала свои операционные механизмы для увеличения производства дизельного топлива, сказал представитель компании Люй Дапэн.

Китай повысил розничные цены на бензин и дизельное топливо на 300 юаней (около $47) и 290 юаней за тонну соответственно.