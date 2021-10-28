Южно-Сахалинск, , 03:41 — REGNUM Таможня Сахалина для синхронизации работы с центрами электронного декларирования, куда подаются декларации на товары, продлила время работы своих подразделений до 23:00 (15:00 мск), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

На таможне Kaluganews.com

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Таким образом сахалинская таможня перешла в режим работы дальневосточных центров электронного декларирования.

«Это сделано для оперативного взаимодействия и сверки информации о фактическом нахождении товаров в зонах таможенного контроля и на складах временного хранения в режиме онлайн, чтобы не допустить нарушения сроков совершения таможенных операций», — пояснил первый заместитель начальника сахалинской таможни Константин Бромберг.

В апреле 2022 года на таможне островного региона будет внедрен эксперимент по досмотру товаров на Корсаковском и Южно-Сахалинском постах. Предполагается, что это повысит качество проведения таможенного контроля и исключит коррупционные риски.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в 2021 году зафиксирован рост таможенных преступлений — на 25 октября возбуждено 13 уголовных дел, что на 30% больше в сравнении с прошлым годом.