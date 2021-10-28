Амстердам, , 03:40 — REGNUM Расследование дела о гибели как минимум 33 человек после приобретения так называемого «порошка для суицида» начала прокуратура в Нидерландах. Об этом 28 октября сообщает издание Dutch News.

Суицид

По предварительным данным, 28-летний Алекс С. был задержан в июле текущего года по подозрению в подстрекательстве к суициду. Судебный процесс по данному делу начался 27 октября. По версии обвинения молодой человек торговал «порошком для суицида», продавая его всем желающим. Уточняется, что за период с 2018 по 2021 год он успел продать препарат как минимум 700 покупателям, заработав 55 тыс. евро.

Отмечается, что подозреваемый является членом организации «Общество последней воли» (Cooperatie Laatse Wil), выступающего за право людей на самоопределение в вопросах собственной смерти. В ходе расследования были задержаны ещё четыре человека, председатель организации, психолог, а также мужчина и женщина старше 70-ти лет, занимавшиеся перепродажей «порошка».

Следствие установило, что 15 человек скончались после употребления «порошка», а причина смерти ещё 18 человек уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новой Зеландии власти подтвердили готовность к вступлению в силу закона об эвтаназии.

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