Чжэнчжоу, Китай, 28 октября, 2021, 03:40 — ИА Регнум. В центральной китайской провинции Хэнань был обнаружен крупный золотой рудник с первоначально оцененным запасом золота в 31,55 тонны, сообщает 27 октября агентство Синьхуа.

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Шахта находится в поселке Чжоучжуан уезда Тунбай, согласно данным провинциального бюро геологии и разведки и разработки полезных ископаемых. Предполагаемый запас золота на руднике, вероятно, превысит 50 тонн на конец этого года после дальнейшей разведки, говорится в сообщении. На протяжении десятилетий провинция Хэнань оставалась вторым по величине регионом Китая по добыче золота.

В 2016 году местные органы геологии и разведки полезных ископаемых обнаружили крупный золотой рудник также в уезде Тунбай. С запасом золота около 105 тонн, рудник имеет 80-летний потенциал развития.