Москва, , 03:42 — REGNUM Компания из дивизиона IT-холдинга «Яндекс» — ООО «Яндекс.Такси», принадлежащее фирмам из Нидерландов, было объектом проверок надзорных органов свыше десятка раз, из которых шесть — в 2021 году. В августе 2021 года ей объявило предостережение управление Роспотребнадзора Башкирии, а в сентябре — Государственная инспекция труда в городе Москве, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на ФГИС «Единый реестр проверок».

Яндекс Иван Шилов © ИА REGNUM

В сентябре 2021 года в трудовую инспекцию Москвы поступило заявление из органов Пенсионного фонда Российской Федерации «о возможном нарушении администрацией о трудовой деятельности работников». В карточке проверки указано — «предостережение объявлено». Это же ведомство объявило предостережение и в августе — по главе 50.1 ТК РФ, которая касается особенностей регулирования труда работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства.

Пермская гострудинспекция объявила ООО предостережение в конце августа. Основанием стало обращение сотрудницы компании «по вопросам нарушения ее трудовых прав работодателем ООО «Яндекс.Такси» в части неполной выплаты причитающейся ей заработной платы за период июнь — июль 2018 гг».

До этого в конце августа по жалобе потребителя ООО «Яндекс.Такси» проверило управление Роспотребнадзора Башкирии, и также итогом стало предостережение. В карточке проверки отмечалось, что основанием для неё стало «обращение потребителя К. от 2 августа 2021 г. № 7644/ог-2021 (к ранее направленным обращениям К. от 29 июня 2021 г. № 6232/ог-2021, 1 июля 2021 г. № 6353/ог-2021), содержащее сведения об отказе обществом с ограниченной ответственностью «Яндекс.Такси» в заключении публичного договора при оказании услуг по перевозке пассажиров легкового такси».

Напомним, претензии к работе агрегатора были и у органов власти — минтранса Краснодарского края и комитета Ленобласти по транспорту, которые требовали запретить фирме передавать заказы на перевозку «водителям и перевозчикам, не имеющим действующих разрешений».

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