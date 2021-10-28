Тайбэй, , 03:35 — REGNUM Американские военные действительно присутствуют на Тайване для подготовки местных военных, заявила глава администрации Тайваня Цай Инвэнь в интервью телеканалу CNN.

Тайвань

«У нас есть широкий спектр сотрудничества с США, направленный на укрепление нашей обороноспособности», — заявила политик.

Она добавила, что присутствие американских военных на Тайване не такое многочисленное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Цай Инвэнь заявила, что Тайвань рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов в случае конфликта с материковым Китаем. Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон готов защищать Тайбэй от Пекина.

Читайте ранее в этом сюжете: На Тайване заявили о пользе в случае расширения контактов с Китаем