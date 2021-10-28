Токио, , 03:33 — REGNUM Компания Square Enix назвала дату релиза переиздания игры Final Fantasy V из серии Pixel Remaster. Об этом 27 октября сообщил портал Wccftech.

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Игра выйдет на ПК, а также платформах Android и iOS 10 ноября 2021 года. Square Enix уже начала собирать предзаказы в Steam, сообщив геймерам, что если они купят игру сейчас, то получат бонусный контент: саундтрек с тремя особыми песнями и пару «обоев» для рабочего стола Windows.

Напомним, оригинальная Final Fantasy V вышла 6 декабря 1992 года на игровой консоли Super Famicom. Разработкой игры руководили геймдизайнеры Хиронобу Сакагути, Хироюки Ито и Тэцуя Такахаси.

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