Москва, 28 октября, 2021, 03:34 — ИА Регнум. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил представителям Минтранса и Минвостокразвития прибыть в Приморье и оперативно отрегулировать приоритетность отправки грузов, которые задерживаются в морских портах Владивостока.

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Судна с продуктами питания и непродовольственными товарами ждут на Камчатке, Чукотке, Колыме и на Сахалине.

«А лучше отправить во Владивосток дополнительные силы докеров, железнодорожников, платформы, контейнеры, тягачи, краны, контейнеровозы. И сделать это лет на 5−7 раньше. Уже столько десятилетий идёт разговор о развитии транспортных мощностей Приморья, а воз и ныне там. Подвижки более или менее есть только в транспортировке угля», — написали авторы телеграм-канала «Политический ипподром».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Чукотки Роман Копин сообщил, когда жителям округа стоит ждать доставки продуктов питания и товаров.