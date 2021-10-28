Пекин, 28 октября, 2021, 03:23 — ИА Регнум. Китай ввел строгие ограничения на строительство новых небоскребов, заявили два государственных органа, передает 27 октября агентство Синьхуа.

Китай

В стране запрещено одобрение строительства зданий высотой более 250 метров и строго ограничено строительство зданий высотой более 150 метров в любом городе, городское население которого составляет менее 3 млн человек, согласно недавнему циркуляру, совместно изданному Министерством жилищного строительства и развития городских и сельских районов и Министерством по чрезвычайным ситуациям страны.

В городах с городским населением свыше 3 млн человек строительство зданий выше 500 метров запрещено, а здания высотой более 250 метров могут быть построены только при строгих ограничениях.

Любое жилое здание высотой более 80 метров или общественное здание высотой более 100 метров должно соответствовать местным стандартам пожаротушения, чтобы быть одобренным для строительства, говорится в циркуляре. Запрещено строительство небоскребов в исторических районах, объектах культурного наследия и районах с интенсивным движением.