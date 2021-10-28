Пекин, 28 октября, 2021, 03:20 — ИА Регнум. Китай активизирует усилия по выдаче цифровых водительских удостоверений по всей стране к концу 2021 года, сообщило Министерство общественной безопасности КНР, передает 27 октября агентство Синьхуа.

Алексей Попов ИА Красная Весна Китай

По данным министерства, цифровые водительские удостоверения в настоящее время выдаются в 138 городах страны. Более 32 млн водителей подали заявки на их получение. Цифровые водительские права выдаются через официальное мобильное приложение для управления дорожным движением и имеют юридическую силу, равную физическим.

1 сентября текущего года 28 городов, включая Пекин и Шанхай, начали выдавать цифровые водительские удостоверения. 20 октября к ним присоединились еще 110 городов, включая Тайюань и Шэньян.