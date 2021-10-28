Лондон, , 03:20 — REGNUM В рамках хэллоуинского ивента (внутриигровое мероприятие) геймеры смогут создать в игре Rust собственного монстра Франкенштейна. Об этом 27 октября сообщает журнал PC Gamer.

Хэллоуин

Кроме иной атрибутики Хэллоуина в Rust появятся «бродячии мумии» NPC (неигровых персонажей), но самое главное нововведение заключается в том, что игроки смогут «собрать» монстра Франкенштейна из частей тел, оживить его и впоследствии управлять им. Подробное описание обновления студия Facepunch опубликует 28 октября 2021 года, в 21:00 по московскому времени.

Напомним, в октябре 2021 года в Rust впервые появилась система миссий. Стоит отметить, что она была добавлена в игру спустя восемь лет после релиза.

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