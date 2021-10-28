28 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Все более открытые заявления США в пользу признания независимости Тайваня вызвали волну недовольства в китайской Сети

Цинь Шихуан, , 09:26 — REGNUM Согласно сообщениям, 26-го числа госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением, в котором говорилось, что значимое участие Тайваня в системе Организации Объединенных Наций является скорее прагматическим вопросом чем политическим. Соединенные Штаты призывают все государства — члены Организации Объединенных Наций присоединиться к Соединенным Штатам в поддержке активного и конструктивного участия Тайваня в системе Организации Объединенных Наций и в международном сообществе.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

«В течение некоторого времени США продолжали совершать ошибки в своих словах и действиях по тайваньскому вопросу. Китай дал твердый и необходимый ответ. Если США продолжат разыгрывать «тайваньскую карту», это неизбежно вызовет подрыв китайско-американских отношений. Огромный риск для Соединенных Штатов нанесет серьезный ущерб миру и стабильности в Тайваньском проливе, а также нанесет серьезный ущерб личным интересам Соединенных Штатов», — заявил пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo также отреагировали на поведение Соединенных Штатов, оставив тысячи сообщений под соответствующей публикацией в паблике газеты «Жэньминь жибао».

«Эти слова полезны только для внутренней пропаганды, и люди не воспринимают их всерьез, если нет реальных действий», — констатировал один из пользователей, посетовав, что власти Китая не принимают никаких действий в сдерживании порывов США и их союзников на Тайване.

Госсекретарь США Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

«Я согласна с тем, что Соединенные Штаты разыгрывают тайваньскую карту. Но даже если бы никто не разыгрывал тайваньскую карту, Родина наша объединилась бы?» — задала неудобный вопрос «Я люблю Ли Цзинтэна».

«Это риск подрыва отношений. Что касается тайваньского вопроса, я впервые слышу новые слова со стороны наших властей. Ситуация серьезная», — отметил «Мистер-бисквит».

»В ноябре нет выходных, давайте проведем день воссоединения страны», — предложил другой пользователь, намекая на необходимость скорейшего присоединения Тайваня.

Многие комментаторы продолжили властям почаще посещать интернет-площадки, где рядовые китайцы высказывают свое мнение относительно происходящего в стране, чтобы увидеть, насколько они хотят присоединения Тайваня.

«Соединенные Штаты усилили подавление Китая в последние годы. Китайско-американским отношениям трудно будет восстановить былое, но воссоединение Тайваня является общей тенденцией, и никто и никакая сила не может остановить это!» — уверен Уильям Туннянь.

Протест против движения за независимость Тайваня (сс) RattleMan

«Раннее воссоединение — раннее спокойствие, чем дольше откладывается воссоединение, тем больше проблем будет потом. Проблемы, оставшиеся от истории, не должны передаваться следующему поколению!!!» — уверен «Разрешите свои печали».

Общий настрой китайцев — нацеленность на присоединение Тайваня с одновременным сожалением, что власти страны ничего не делают для этого. При этом действующие власти Китая во главе с председателем Си Цзиньпином значительно усилили «работу» по Тайваньскому направлению, в результате чего ужесточилась риторика в адрес сторонников независимости Тайваня и их покровителей на Западе, а также военная активность в Тайваньском проливе.