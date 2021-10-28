Цинь Шихуан, 28 октября 2021, 09:26 — REGNUM Согласно сообщениям, 26-го числа госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением, в котором говорилось, что значимое участие Тайваня в системе Организации Объединенных Наций является скорее прагматическим вопросом чем политическим. Соединенные Штаты призывают все государства — члены Организации Объединенных Наций присоединиться к Соединенным Штатам в поддержке активного и конструктивного участия Тайваня в системе Организации Объединенных Наций и в международном сообществе.
Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo также отреагировали на поведение Соединенных Штатов, оставив тысячи сообщений под соответствующей публикацией в паблике газеты «Жэньминь жибао».
«Эти слова полезны только для внутренней пропаганды, и люди не воспринимают их всерьез, если нет реальных действий», — констатировал один из пользователей, посетовав, что власти Китая не принимают никаких действий в сдерживании порывов США и их союзников на Тайване.
«Я согласна с тем, что Соединенные Штаты разыгрывают тайваньскую карту. Но даже если бы никто не разыгрывал тайваньскую карту, Родина наша объединилась бы?» — задала неудобный вопрос «Я люблю Ли Цзинтэна».
«Это риск подрыва отношений. Что касается тайваньского вопроса, я впервые слышу новые слова со стороны наших властей. Ситуация серьезная», — отметил «Мистер-бисквит».
»В ноябре нет выходных, давайте проведем день воссоединения страны», — предложил другой пользователь, намекая на необходимость скорейшего присоединения Тайваня.
Многие комментаторы продолжили властям почаще посещать интернет-площадки, где рядовые китайцы высказывают свое мнение относительно происходящего в стране, чтобы увидеть, насколько они хотят присоединения Тайваня.
«Соединенные Штаты усилили подавление Китая в последние годы. Китайско-американским отношениям трудно будет восстановить былое, но воссоединение Тайваня является общей тенденцией, и никто и никакая сила не может остановить это!» — уверен Уильям Туннянь.
«Раннее воссоединение — раннее спокойствие, чем дольше откладывается воссоединение, тем больше проблем будет потом. Проблемы, оставшиеся от истории, не должны передаваться следующему поколению!!!» — уверен «Разрешите свои печали».
Общий настрой китайцев — нацеленность на присоединение Тайваня с одновременным сожалением, что власти страны ничего не делают для этого. При этом действующие власти Китая во главе с председателем Си Цзиньпином значительно усилили «работу» по Тайваньскому направлению, в результате чего ужесточилась риторика в адрес сторонников независимости Тайваня и их покровителей на Западе, а также военная активность в Тайваньском проливе.