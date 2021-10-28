Глазго, Великобритания, , 03:10 — REGNUM Подтопления вызвали проливные дожди в британском городе Глазго, где через три дня запланировано открытие 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). Об этом 27 октября сообщает телеканал Sky News.

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Отмечается, что ливневая канализация не справляется с неожиданно обильными осадками. На ряде автодорог города уровень воды достигает 20−30 см. По данным главной метеорологической службы Соединенного Королевства, на юго-западе Шотландии и в северо-западной части Англии ожидается выпадение до 300 мм осадков за сутки. Это в два раза больше средней нормы за весь октябрь.

Метеорологи предупредили об угрозе затопления зданий, подтопления объектов гражданской инфраструктуры и о возможных сбоях в подаче электроэнергии.

Напомним, климатическая конференция начнет работу в Глазго 31 октября. Ожидается, что участие в ней примут около 25 тыс. человек, в том числе лидеры стран и правительств 120 стран мира.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Сицилии оценили ущерб от мощных ливней, обрушившихся на остров, в 3 млрд евро.

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