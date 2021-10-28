Москва, , 03:00 — REGNUM Генпрокуратура РФ 27 октября утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и ещё трёх соучастников, сообщается на сайте ведомства.

Сергей Фургал Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Следствие поставило точку в расследовании уголовного дела Фургала

Фигурантов дела обвиняют в убийстве, в покушение на убийство, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов.

Уголовное дело в отношении Сергея Фургала, Андрея Карепова, Марата Кадырова и Андрея Палея направлено в Верховный Суд РФ для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности.

Дело в отношении Николая Мистрюкова в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве выделено в отдельное производство. Михаил Тимофеев скрылся и объявлен в розыск, расследование дела в отношении него и иных лиц продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, Сергей Фургал — организатор преступной группы, совершившей в 2004—2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.

Причастность Фургала и других участников организованной преступной группы к убийствам и покушению на убийство подтверждается многочисленными показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключениями произведенных судебных экспертиз, а также иными доказательствами в их совокупности.

Бывший губернатор вину не признаёт.