Южно-Сахалинск, 28 октября, 2021, 02:54 — ИА Регнум. На Сахалине в селе Новое 27 октября вечером загорелся рыборазводный завод. Пожар тушили более 4 часов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

34.mchs.gov.ru Пожар

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Сообщение о возгорании поступило в 20:11 по местному времени (12:11 мск). Уже через 20 минут первый пожарный расчёт был на месте происшествия. Огнём были охвачены невода и бытовые домики. Пожар действовал на площади 1,2 тыс. кв. метров. На тушении работали 11 спасателей и 3 единицы техники.

В 21:50 пожар был локализован, а в 00:30 полностью ликвидирован. Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 26 октября примерно в 10:30 по местному времени (03:30 мск) загорелся рынок на улице Некрасовской.