Кабул, , 02:40 — REGNUM Случаи разбойных нападений и грабежей участились в Кабуле после приходе к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщил 27 октября телеканал TOLOnews.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По опросам местных жителей, на фоне ухудшения экономического положения ряд граждан идёт на преступление, чтобы прокормить свою семью. Люди надеялись, что с приходом к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) число грабежей уменьшится, но их количество, наоборот, растёт. Кроме того, участились случаи похищения людей ради выкупа и это никак не пресекается.

По данным телеканала, уровень преступности вырос не только в Кабуле, но и в других регионах страны. При этом представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждают, что ими принимаются все необходимые меры для безопасности и защиты граждан.

Как заявил назначенный талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пресс-секретарь МВД Афганистана во временном кабмине Саид Хости, за последние 15 дней за грабежи, кражи, похищения людей и другие правонарушения было арестовано около ста человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что переводчики в Афганистане, работавшие на НАТО, провели митинг в Кабуле с требованием альянса об эвакуации.

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