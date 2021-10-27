Кабул, 28 октября, 2021, 02:40 — ИА Регнум. Случаи разбойных нападений и грабежей участились в Кабуле после приходе к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщил 27 октября телеканал TOLOnews.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По опросам местных жителей, на фоне ухудшения экономического положения ряд граждан идёт на преступление, чтобы прокормить свою семью. Люди надеялись, что с приходом к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) число грабежей уменьшится, но их количество, наоборот, растёт. Кроме того, участились случаи похищения людей ради выкупа и это никак не пресекается.

По данным телеканала, уровень преступности вырос не только в Кабуле, но и в других регионах страны. При этом представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждают, что ими принимаются все необходимые меры для безопасности и защиты граждан.

Как заявил назначенный талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пресс-секретарь МВД Афганистана во временном кабмине Саид Хости, за последние 15 дней за грабежи, кражи, похищения людей и другие правонарушения было арестовано около ста человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что переводчики в Афганистане, работавшие на НАТО, провели митинг в Кабуле с требованием альянса об эвакуации.