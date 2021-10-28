Вашингтон, , 02:24 — REGNUM Сотрудники студии Amazon Games заявили, что экономика онлайн-игры New World «работает на приемлемом уровне». Об этом 27 октября сообщил журнал PC Gamer.

New World Скриншот с YouTube

В сообщениях на форуме игры разработчик, известный под ником Zin_Ramu, написал, что несмотря на жалобы игроков на плохую экономику на всех серверах New World денег производится больше, чем удаляется, с «хорошей маржой».

«Игроки постоянно создают положительный баланс золота каждый день, но есть тенденция к снижению, — отметил Zin_Ramu, — если эта тенденция сохранится и мы приблизимся к отрицательной доходности, мы примем меры».

Ранее на форуме Reddit была опубликована разгромная статья на тему экономики New World. Авторы заявили, что в игре сейчас имеют место «валютный кризис» и спиральная дефляция, из-за чего геймерам приходится часто прибегать к натуральному обмену. Некоторые известные видеоблогеры также негативно оценили экономику New World.

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