Москва, 28 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Московский инновационный кластер (МИК) начал прием заявок на участие в программе «Академия инноваторов». Об этом 28 октября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

ИА REGNUM Бизнес

Программа предназначена для начинающих предпринимателей, у которых уже есть инновационные идеи или желание присоединиться к другим проектам, где пригодятся их компетенции и опыт. Набор в академию открыт до 28 ноября. Слушателям помогут определить рыночную нишу, составить бизес-план, дадут рекомендации по формированию команды и привлечению инвестиций.

«Первый поток стартует 1 декабря. В нем предусмотрено 500 мест. Обучение рассчитано на четыре месяца. Занятия будут проходить в онлайн‑ и офлайн-форматах. Реализует программу Московский инновационный кластер», — сказала вице-мэр.