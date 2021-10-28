28 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 09:32 — REGNUM Информация о том, что глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о захвате украинскими войсками села Старомарьевка на линии разграничения в Донбассе, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 28 октября в социальной сети Facebook.

Каратели Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Плюют на «Минск». Бьют по Донбассу. Захватывают населённые пункты и людей. Грозят России. Потешаются над «красными линиями». И чего ждём? Реакции Запада? Ну, так сказал гарант: «Вот только начнёшь думать: «А что скажет княгиня Марья Алексеевна?», и всё, пиши пропало. Шило в стенку и заканчивать активную производственную деятельность». Значит, определиться надо срочно: или шило в стенку или всё-таки деятельность», — пишет Александр Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что Украина намеренно обостряет ситуацию на линии разграничения, потому что её к этому подталкивает экономический и грядущий за ним политический кризис.

«Дикие проблемы в экономике начинают усугублять и без того печальное положение Украины. Неудивительно, что они начали провоцировать на войну, это вполне логично в их положении», — поделился своим мнением Дмитрий Ж.

Некоторые комментаторы отмечают, что власти Украины мечтают о крупномасштабной войне, которая позволит им удержаться в своих креслах ещё какое-то дополнительное время.

«Ну, видимо, всё ближе и ближе полномасштабная война в Донбассе. Почему так? Потому что Украина на грани краха. Смотрите сами: транзитная труба превращается просто в трубу, денег на закупку газа для обеспечения потребностей страны нет и совсем скоро на Украине будут новые выборы. Всё это гарантирует скорейшее кровопролитие. Без этого Зеленскому не удержаться в своём кресле, как и его команде, присосавшейся к народным деньгам», — считает Александр И.

Президент Украины Владимир Зеленский на линии соприкосновения в Донбассе President.gov.ua

Часть людей считает, что России пора поддержать братский народ Донбасса и прекратить тем самым геноцид местного населения, который устроила Украина.

«Может, пора вломить укрофашистам? Чтобы уже заткнулись русофобы. Для чего мне в новостях каждый день подсвечивают врагов, если с ними не борются те, кому положено, кто жалование за это получает? Либо отвечайте на вызовы, либо сдайте оружие», — указывает Евгений Т.

Ряд пользователей указывает на то, что это уже не первая провокация со стороны Украины за последнее время, поэтому за ними могут последовать и конкретные агрессивные действия.

«Сначала они беспилотники турецкие применили, теперь село захватили, а завтра что, в Донецк войдут? Почему никто ничего с этим не делает? Чего ждут? Когда петух жареный в задницу клюнет?» — задаётся вопросом Екатерина О.

Отдельные комментаторы отмечают, что к данной информации следует относиться со скепсисом, потому что ВСУ могут использовать «захват» села в качестве отвлекающего манёвра или банальной провокации.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Вам лишь бы броситься. А если это деза? Или ошибка? Ну вошли там ВСУшники в село, да тут же вышли, хотели шум устроить. Они его, видимо, и получили. Заставляют нервничать, ждут, когда наши совершат какую-нибудь ошибку и тогда-то они ударят. Надо холодно подходить к этому, без эмоций», — написал Валерий М.

Напомним, 27 октября в Telegram-канале телеведущей Ольги Скабеевой появился фрагмент выступления главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, который заявил о том, что Вооруженные силы Украины захватили село Старомарьевка на линии разграничения в Донбассе.