Мехико, , 02:12 — REGNUM Как минимум 11 человек пострадали в результате пожара на металлургическом заводе компании Altos Hornos de Mexico в штате Коауила на севере Мексики. Об этом сказано в опубликованном 28 октября заявлении компании.

Взрыв Michael Deal

Пожар на заводе, расположенном в городе Монклова, произошёл из-за утечки масла во время ремонта двигателя прокатного стана. Пострадали 11 рабочих, они были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести. Представители компании приступили к выяснению обстоятельств и причин аварии.

Уточняется, что оборудование пострадало незначительно, в ближайшее время завод возобновит свою работу.

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