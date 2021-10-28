Пекин, , 02:09 — REGNUM Военный эпический фильм «Битва при Чосинском водохранилище» сохранил первое место в прокате материкового Китая 26 октября, показали данные информационной сети China Movie Data, передает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф Битва при Чосинском водохранилище. реж Гуань Ху, Франт Гво, Лу Ян. 2021г. Китай

За указанную дату фильм собрал 19,7 млн юаней (около $3,1 млн), а его общие кассовые сборы превысили 5,33 млрд юаней. За китайской картиной расположилась «Дюна» Дени Вильнева, научно-фантастический фильм, являющийся киноадаптацией одноименного романа писателя Фрэнка Герберта, который принес за ту же дату почти 10,4 млн юаней на пятый день показа.

«Любовь после любви», романтическая драма гонконгского режиссера Энн Хуэй, вышедшая в прокат 22 октября, расположилась на третьем месте с ежедневными кассовыми сборами около 5,39 млн юаней за указанный день.

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