Москва, , 02:11 — REGNUM В конце мая 2021 года в России был ликвидирован благотворительный фонд содействия социальной адаптации и реабилитации детей и молодёжи «Пеликан». Учредителями фонда выступали Аркадий Волож, чьи данные совпадают с данными бенефициара IT-гиганта «Яндекс», и Илья Сегалович — основатель и директор по технологиям Яндекса. О причинах ликвидации фонда, не сообщается, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Аркадий Волож Vladimir Isaev

Фонд существовал с ноября 2008 года. В последние годы его возглавляла Мария Елисеева, которая, по открытым данным, является супругой Сегаловича. По имеющимся сведениям, директор по технологиям «Яндекса» умер в Лондоне в 2013 году. В июне 2020 года Елисеева учредила благотворительный фонд «Дети Марии».

За Воложом других юрлиц в ЕГРЮЛ не числится.

Следы ведут в офшоры — миллиарды «Яндекса» и скандал с ФАС

Напомним, ФАС РФ провела антимонопольное расследование в отношении «Яндекса» о дискриминации сторонних сервисов в поиске и доминирующем положении на рынке путём возможной приоритезации своих сервисов в выдаче. В итоге ведомство обнаружило, что фигурант «может создавать дискриминационные условия на рынке поиска». «Яндексу» выдали предупреждение.