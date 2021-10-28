Москва, 28 октября 2021, 02:11 — REGNUM В конце мая 2021 года в России был ликвидирован благотворительный фонд содействия социальной адаптации и реабилитации детей и молодёжи «Пеликан». Учредителями фонда выступали Аркадий Волож, чьи данные совпадают с данными бенефициара IT-гиганта «Яндекс», и Илья Сегалович — основатель и директор по технологиям Яндекса. О причинах ликвидации фонда, не сообщается, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
Фонд существовал с ноября 2008 года. В последние годы его возглавляла Мария Елисеева, которая, по открытым данным, является супругой Сегаловича. По имеющимся сведениям, директор по технологиям «Яндекса» умер в Лондоне в 2013 году. В июне 2020 года Елисеева учредила благотворительный фонд «Дети Марии».
За Воложом других юрлиц в ЕГРЮЛ не числится.
Следы ведут в офшоры — миллиарды «Яндекса» и скандал с ФАС
Напомним, ФАС РФ провела антимонопольное расследование в отношении «Яндекса» о дискриминации сторонних сервисов в поиске и доминирующем положении на рынке путём возможной приоритезации своих сервисов в выдаче. В итоге ведомство обнаружило, что фигурант «может создавать дискриминационные условия на рынке поиска». «Яндексу» выдали предупреждение.
Справка: ООО «Яндекс» принадлежит компаниям с бенефициарами из Нидерландов. 99,99% актива в собственности офшорной фирмы «Яндекс Н. В». Бенефициарным владельцем ООО называют Аркадия Воложа — фигуранта списка Forbes «200 богатейших бизнесменов России — 2021». Он занимает 64-е место с состоянием 2300 млн долларов США. Издание сообщило, что три года назад бизнесмен оформил паспорта Мальты себе и членам своей семьи в обмен на инвестиции.