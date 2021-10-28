Тайюань , Китай, , 02:04 — REGNUM Согласно официальным данным, провинция Шаньси на севере Китая, крупный угледобывающий регион страны, сообщила о двузначном экономическом росте за первые три квартала этого года, сообщает агентство Синьхуа.

Уголь

Валовой внутренний продукт Шаньси в период с января по сентябрь составил почти 1,56 трлн юаней (около $243,6 млрд), что на 10,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным статистического бюро провинции.

В Шаньси, важной энергетической и промышленной базе Китая, промышленное производство крупных предприятий с годовым оборотом не менее 20 млн юаней выросло за этот период на 14%, что на 2,2 процентных пункта быстрее, чем в среднем по стране.

Шаньси увеличила добычу угля для удовлетворения растущего рыночного спроса в этом году, при этом объем производства необработанного угля увеличился на 11,6% за девять месяцев. Провинция также передала на 23,1% больше электроэнергии в другие части страны.