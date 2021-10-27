Вашингтон, 28 октября, 2021, 02:02 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп вновь заявил о том, что выборы президента страны в штате Пенсильвания были подтасованы. Открытое письмо с соответствующим содержанием политик направил в газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Вообще-то выборы были подтасованы, чего вы, к сожалению, еще не поняли», — заявил он.

Трамп отметил, что около 72 тыс. голосов от избирателей поступили уже после окончания голосования. Также он указал, что более 10,5 тыс. голосов пришли от несуществующих граждан, а сотни тысяч голосов якобы приписали Байдену. Трамп привел и примеры фальсификаций, которые происходили в штате.

Отметим, что после выборов президента США в ноябре 2020 года Трамп вместе со сторонниками подали множество исков против результатов голосования. Все иски были проиграны, Верховный суд США отказался рассматривать заявления о нарушениях.