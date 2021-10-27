Гуйян, Китай, 28 октября, 2021, 02:02 — ИА Регнум. Провинция Гуйчжоу на юго-западе Китая произвела 13 млрд кВт/ч новой или «зеленой» энергии в первые три квартала 2021 года, зарегистрировав рост на 6% в годовом исчислении, согласно данным провинциального филиала компании China Southern Power Grid, сообщает агентство Синьхуа.

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По состоянию на 30 сентября установленная мощность новой генерации электроэнергии в провинции достигла 15,69 млн кВт, что составляет 26% от общего объема, говорится в сообщении компании. Гуйчжоу может похвастаться особым географическим положением и благоприятными климатическими условиями, что помогает обогащать новые энергетические ресурсы, такие как энергия ветра и солнца.

В 2019 году на бесплодных холмах поселка была построена фотоэлектрическая электростанция площадью 133 гектара. Электростанция арендует землю у местных жителей и предоставляет им возможности для трудоустройства. Что еще более важно, это играет важную роль в энергосбережении и сокращении выбросов.