Кембридж, Великобритания, 28 октября, 2021, 02:01 — ИА Регнум. Студия Frontier Developments выпустила большое обновление Update 8 к космическому симулятору Elite Dangerous: Odyssey. Описание к нему было опубликовано на форуме компании.

Elite dangerous

Отметим, что помимо прочего разработчики добавили в игру новое меню эмоций, которое позволяет игрокам показывать приветственные жесты (ранее геймеры показывали их в чате при помощи определённых символов). Игроки также получили возможность высаживаться на большие корабли-носители класса Wells и исследовать их.

У таких кораблей теперь также появились комнаты, в которых геймеры могут воспользоваться службами Inter Astra, Apex Interstellar, Pioneer Supplies и Frontline Solutions. С полным описанием Update 8 желающие могут ознакомиться на странице форума.

Напомним, релиз Elite Dangerous: Odyssey состоялся 19мая 2021 года. С выходом этого дополнения впервые в истории игры геймеры получили возможность передвигаться по планетам и космическим станциям без транспортных средств.