Пекин, 28 октября, 2021, 01:58 — ИА Регнум. Провинция Гуандун, центр обрабатывающей промышленности и ведущий участник внешней торговли Китая, сообщила о значительном росте торговли в первые три квартала 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

jo.sau Гуанчжоу — административный центр провинции Гуандун

Внешняя торговля южной китайской провинции составила 6,03 трлн юаней (около $943 млрд) в период с января по сентябрь текущего года, увеличившись на 18,6% в годовом исчислении, сообщило таможенное управление провинции. Ее экспорт вырос на 19,3% в годовом исчислении до 3,68 трлн юаней, в то время как импорт увеличился на 17,5% до 2,35 трлн юаней.

Частные предприятия продолжали вносить значительный вклад во внешнюю торговлю провинции Гуандун, зарегистрировав объем импорта и экспорта в размере 3,43 трлн юаней за первые девять месяцев, что на 21,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 56,9% от общего объема торговли. Предприятия, финансируемые из-за рубежа, внесли 37,7% в общий объем внешней торговли провинции Гуандун.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была крупнейшим торговым партнером Гуандуна в первые три квартала, объем внешней торговли с которой составил 908,37 млрд юаней, что на 17,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот период товарооборот провинции с Европейским союзом и Соединенными Штатами вырос более чем на 16% в годовом исчислении.