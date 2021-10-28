Чунцин, Китай, , 01:56 — REGNUM В городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая к концу сентября было отправлено 7 596 грузовых автомобилей через службу трансграничных автомобильных перевозок с момента ее запуска, сообщает агентство Синьхуа.

Чунцин Michael Gwyther-Jones

Служба доставила 17 091 двадцатифутовый контейнерный эквивалент грузов (TEU) к 30 сентября с общим весом груза около 123 600 тонн на сумму около 4,47 млрд юаней (около $698 млн), говорится в сообщении базы логистики Chongqing highway.

Запущенный в апреле 2016 года, трансграничный автомобильный грузовой сервис Чунцина в основном обслуживает страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Это значительно сократило время транспортировки по сравнению с морскими перевозками.

С помощью сервиса запчасти для автомобилей и мотоциклов, изготовленные в Чунцине и прилегающих регионах, доставляются непосредственно в Юго-Восточную Азию. Зерно, масло и древесина, произведенные в Юго-Восточной Азии, доставляются в Чунцин, прежде чем попасть в другие части Китая.

В настоящее время грузовая служба обслуживает девять маршрутов в страны АСЕАН и Туркестан.