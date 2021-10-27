Тайбэй, 28 октября, 2021, 01:55 — ИА Регнум. Расширение контактов Тайваня и Китая могло бы принести пользу, устранив разногласия между сторонами. Об этом заявила глава тайваньской администрации Цай Инвэнь 28 октября в интервью телекомпании CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Она допустила, что Пекин и Тайбэй способны сесть за стол переговоров и разрешить спорные моменты, чтобы достигнуть мирного сосуществования.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября Цай Инвэнь заявила, что Тайвань рассчитывает на помощь со стороны США в случае военного конфликта с КНР.