28 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 09:31 — REGNUM Заявление официального представителя дипломатического ведомства США Неда Прайса о том, что Госдепартамент США объявил о первом выданном американском паспорте с отметкой о третьем гендере «X», который впоследствии смогут получить все заявители, начиная с 2022 года, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 28 октября в социальной сети Facebook.

Лоуренс Альма-Тадема. Розы Гелиогабала (фрагмент). 1888

«Фильмы о зомби начинают казаться не такими уж фантастическими», — отмечает Наталья Н.

Многие пользователи просто не понимают, как такие юридические обозначения вяжутся с банальными человеческими потребностями. Люди убеждены, что такое деление людей по новым гендерным признакам станет катастрофой для американского общества.

«А в какой туалет эти «сверхчеловеки» будут ходить? Мужской или женский? Или для них третий построят?» — задаётся вопросом Artem L.

Некоторые комментаторы отмечают, что новые гендеры вводят серьёзную юридическую путаницу, которой могут выгодно воспользоваться разного рода извращенцы.

«Это такая хитрая схема против обвинений в домогательстве. Врывается мужик в женский туалет — его в полицию, а там выясняется, что у него гендер «X» и отпускают. Сажать нельзя помиловать. Запятую ставьте в зависимости от того, про какой гендер мы говорим», — пишет Иван Е.

Указатель

Часть людей считает, что подобные изменения в обществе позволяют капиталистам с комфортом управлять большими человеческими массами, не встречая никакого сопротивления, потому что люди будут заняты нелепыми гендерными проблемами.

«И там, где фамилия, можно ставить прочерк, точку или крестик. К чему она, если человек не может себя принять, какой он есть на самом деле. Можно и вовсе людей нумеровать. Родился гражданин №3 948 532 без имени, рода и пола. Прекрасный раб!» — указывает Aleksandr J.

Ряд пользователей указывает на то, что в условиях установившейся в мире пандемии коронавируса следовало бы, наоборот, представлять в паспорте более чёткую информацию о человеке, но в данном случае происходит совершенно обратный процесс: людям приписывают мусорные характеристики, не отражающие реального состояния человека.

«Не только группа крови, но и все большие странности и отклонения в поведении человека должны отображаться в паспорте. Уловка для идиотов сработала. Видишь в паспорте, что у человека гендер «Х», и понимаешь, что с ним кашу явно не сваришь», — считает Сергей С.

Паспорт гражданина США (сс) cytis

Отдельные комментаторы отмечают, что американское общество в скором времени ждёт полный крах, если граждане не приведут своё руководство в чувство и не остановят такие издевательства.

«Ещё лет 20 назад в такое бы никто не поверил. Не потому, что это невероятное достижение, а потому, что это концентрированный бред. Америка, по сути, расчеловечивает своё население. Непонятно, с какой целью это делается, быть может, ради установления нового цифрового высокотехнологичного рабства, но важно то, что это действительно происходит», — написал Арсений У.

Напомним, 27 октября официальный представитель дипломатического ведомства США Нед Прайс сделал письменное заявление, в котором сообщил, что Госдепартамент США объявил о первом выданном американском паспорте с отметкой о третьем гендере «X», впоследствии его смогут получить все заявители, начиная с 2022 года.