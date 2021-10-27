Тайбэй, 28 октября, 2021, 01:46 — ИА Регнум. Власти Тайваня верят, что США поддержат остров в случае вооруженного конфликта с Китаем, заявила глава тайваньской администрации Цай Инвэнь 28 октября в интервью телекомпании CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Она отметила, что отношения Вашингтона и Тайбэя имеют долгую историю. Кроме того, по словам, Инвэнь США серьезно помогают Тайваню. Так, в стране находятся несколько американских инструкторов, которые работают над улучшением обороноспособности острова.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября глава Белого дома Джо Байден заявил, что США готовы защищать Тайвань от Китая.

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