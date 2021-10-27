Кабул, 28 октября, 2021, 01:43 — ИА Регнум. Афганские переводчики, работавшие на страны НАТО, провели митинг в Кабуле с требованием альянса об эвакуации, сообщает агентство Aamaj News.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

Сообщается, что в руках у демонстрантов были плакаты с надписью: «Жизни натовских переводчиков имеют значение!». Также они скандировали требование к НАТО об эвакуации с территории Афганистана. По их мнению, после прихода к власти афганских радикалов из «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), переводчики оказались под угрозой. Некоторые плакаты содержали аналогичные обращения лично к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Афганистане заявили, что с момента смены власти в стране произошло 30 нападений на журналистов. При этом многих женщин, работавших в СМИ, отстранили от должностей.