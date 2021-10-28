Оттава, , 01:40 — REGNUM Более ста контейнеров потерял горящий контейнеровоз Zim Kingston во время шторма у берегов Канады. Об этом сообщила 28 октября береговая охрана Канады в Twitter.

Судно-контейнеровоз Иван Шилов © ИА REGNUM

В береговой охране уточнили, что за борт судна упали 106 контейнеров, а не 40, как сообщалось ранее. Огнеопасный груз содержится лишь в двух контейнера. Предполагается, что большая часть контейнеров уже затонула. Самолёты продолжают поиски пропавшего груза.

Пожар на судне локализован, осталось тление лишь в самых нижних контейнерах. Судно Zim Kingston стоит на якоре неподалёку от порта Виктория в провинции Британская Колумбия. Экипаж контейнеровоза уже вернулся на судно и как только станет ясно, что угроза миновала, контейнеровоз будет отбуксирован в доки.

Пожар на борту судна Zim Kingston, шедшего под флагом Мальты, начался вечером 24 октября, после того как судно попало в шторм. Предполагается, что возгорание связано с контейнерами, которые везли огнеопасные химикаты. С судна были эвакуированы 15 членов экипажа. Ещё пятеро моряков, в том числе капитан судна, оставались на судне, обеспечивая его плавучесть.

Ранее ИА REGNUM сообщало о локализации пожара на судне-контейнеровозе у берегов Канады.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар на судне-контейнеровозе у берегов Канады удалось взять под контроль