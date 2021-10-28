Багдад, , 01:34 — REGNUM По меньшей мере 23 человека погибли в результате нападения боевиков группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Дияла на востоке Ирака, 27 октября передал телеканал Al-Arabiya.

Ирак Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ранее сообщалось о 15 жертвах атаки.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября вооруженные члены группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на группу молодых людей в иракской деревне Эр-Рашад и открыли огонь по жилым домам. На помощь мирным жителям подоспели иракские военные, которые заставили террористов отступить.

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