Багдад, 28 октября, 2021, 01:34 — ИА Регнум. По меньшей мере 23 человека погибли в результате нападения боевиков группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Дияла на востоке Ирака, 27 октября передал телеканал Al-Arabiya.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

Ранее сообщалось о 15 жертвах атаки.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября вооруженные члены группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на группу молодых людей в иракской деревне Эр-Рашад и открыли огонь по жилым домам. На помощь мирным жителям подоспели иракские военные, которые заставили террористов отступить.