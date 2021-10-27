Лиссабон, 28 октября, 2021, 01:12 — ИА Регнум. Представленный правительством Португалии проект бюджета страны на 2022 год был отклонен португальским парламентом 27 октября, сообщается на сайте законодательного органа.

Флаг Португалии

Решение депутатов грозит республике досрочными парламентскими выборами. Проправительственная Социалистическая партия имеет только 108 мандатов в 230-местном парламенте, а для согласования бюджета правительству необходимо, чтобы законодатели от других фракций либо проголосовали за проект, либо воздержались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер Коммунистической партии Португалии Жерониму де Соуза заявил, что его фракция будет голосовать против проекта бюджета на 2022 год.