Москва, 28 октября, 2021, 01:00 — ИА Регнум. «Я обнаружила, что в России очень мало об этом говорят и знают, что организованы самолетами с мигрантами, которых перебрасывают на границу, чтобы они переходили границы нелегально. И это прямая угроза безопасности и Польши, и Литвы, и дальше другим странам Евросоюза. И вот насчет этого у Запада принципиальная позиция», — заявила 26 октября в интервью радиостанции «Эхо Москвы» экс-кандидат в президенты Белоруссии (кампания 2020 года) Светлана Тихановская.

T.me/tsikhanouskaya Светлана Тихановская

Создав проблемы для Евросоюза, сообщила Тихановская, «Лукашенко немножко хотел бы сдвинуть фокус от прав человека в Белоруссии, от политзаключенных, от избиений именно на миграционный кризис, хотел бы, чтобы Запад начал разговаривать с ним по урегулированию этого кризиса, обходя белорусов».

Читайте также: Белорусские реалии: кретинизм властей и мазохизм оппозиции

Тихановская уверен, что Западу не хватает рычагов давления на официальный Минск. «Потому что очевидно, что западные страны, страны, которые за верховенство закона, хотели бы помочь в урегулировании белорусской ситуации. Хотя мы об этом не просили. Мы просили встать за права человека в Белоруссии, за тысячи осужденных, избитых, изнасилованных людей. Но не всегда хватает инструментов», — сообщила она.

Ранее на эту тему: Белорусская весна-21: ни Лукашенко, ни его враги не откажутся от русофобии

»Очень сложно общаться с людьми, которые понимают только язык силы, язык насилия и так далее», — пояснила Тихановская бессилие Запада перед «диктатурой» Лукашенко в Белоруссии, «где на права человека всем глубоко плевать».

Читайте аналитику сюжета: Протесты в Белоруссии