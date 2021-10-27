Токио, 28 октября, 2021, 00:57 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате обрушения в тоннеле для линии поездов на магнитной подушке в префектуре Гифу в центральной части Японии, 27 октября передал телеканал NHK.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

Еще один человек пострадал. Он получил серьезную травму ноги. Линия поездов на магнитной подушке должна соединить Токио и город Нагоя. Ее протяженность составит более 280 км. Строительство объекта планируют завершить к 2027 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в китайском городе Фучжоу (восточная провинция Фуцзянь) обрушилось строящееся колесо обозрения.