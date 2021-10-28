Кабул, , 00:56 — REGNUM Около 30 нападений на журналистов зафиксировано с момента захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом 28 октября сообщил председатель Национального союза журналистов Афганистана Масрур Лотфи на пресс-конференции в Кабуле.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Лотфи уточнил, что в стране был проведён подробный анализ положения журналистов. Выявлено более 30 случаев насилия в отношении работников СМИ с момента установления новой власти в Афганистане. Из них около 90% инцидентов было связано с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также Лотфи отметил, что многие женщины, работавшие в СМИ были отстранены от своих должностей руководством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Доступ к информации часто блокируется новым правительством, а около 70% СМИ были вынуждены закрыться из-за экономических трудностей.

Национальный союз журналистов Афганистана обратился с призывом к международным организациям принять меры для разрешения возникших с приходом правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проблем, иначе в стране может наступить конец свободе прессы и другим гражданским и человеческим свободам.

Ранее ИА REGNUM сообщало об избиении талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нескольких журналистов, освещавших женскую акцию протеста в Кабуле.

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