Кабул, 28 октября, 2021, 00:56 — ИА Регнум. Около 30 нападений на журналистов зафиксировано с момента захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом 28 октября сообщил председатель Национального союза журналистов Афганистана Масрур Лотфи на пресс-конференции в Кабуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Лотфи уточнил, что в стране был проведён подробный анализ положения журналистов. Выявлено более 30 случаев насилия в отношении работников СМИ с момента установления новой власти в Афганистане. Из них около 90% инцидентов было связано с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также Лотфи отметил, что многие женщины, работавшие в СМИ, были отстранены от своих должностей руководством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Доступ к информации часто блокируется новым правительством, а около 70% СМИ были вынуждены закрыться из-за экономических трудностей.

Национальный союз журналистов Афганистана обратился к международным организациям с призывом принять меры для разрешения возникших с приходом правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проблем, иначе в стране может наступить конец свободе прессы и другим гражданским и человеческим свободам.

Ранее ИА REGNUM сообщало об избиении талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нескольких журналистов, освещавших женскую акцию протеста в Кабуле.