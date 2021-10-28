28 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 09:29 — REGNUM Информация о том, что в Госдуму был внесён законопроект о наказании за отождествление СССР и нацистской Германии, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 28 октября в социальной сети Facebook.

Великая Отечественная война Иван Шилов © ИА REGNUM

«Фашистская Германия напала на СССР, хотя был подписан пакт о ненападении, и такой же документ был подписан между фашистской Германией и Великобританией, Францией, а Польша вообще не только подписалась, но и вместе с Германией делила Чехословакию. Затем хотела так же поделить СССР. Поэтому фашистская Германия является абсолютным виновником во Второй мировой войне, а не СССР, который не только защитил свою страну, но и освободил страны Европы от фашистской чумы», — напоминает Viktor D.

Многие пользователи пришли к выводу, что данный законопроект не решает ключевую проблему — попытку иностранных государств переписать историю, уравнять Советский Союз с гитлеровской Германией в войне и назначить себя абсолютными победителями.

«Это касается только граждан РФ, а не всех стран. Остальные могу говорить всё что угодно, да? Т. е. наказываем только своих», — отмечает Наталья Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что в России не так уж и много моральных подонков, готовых поставить на один уровень своих предков, положивших жизнь за свободу своих потомков, и нацистских упырей.

Отправление на фронт МАММ. МДФ

«В России только последний идиот будет сравнивать Советский Союз и нацистскую Германию, таких мельчайшее количество. Тем не менее во всём мире куча ненавистников коммунизма, откровенных нацистов, готовых вновь возродить чёрную гадину. Вот против них необходимо направить все копья, а не против отдельных умалишённых внутри страны», — считает Наталья Б.

Часть людей считает, что законопроект подразумевает слишком маленькие штрафы для людей, позволивших себе осквернить память о победителях в Великой Войне.

«200−500 тысяч штрафа и 1−5 лет на зоне! А Моргенштерна вообще следует сдать в утиль на запчасти, по пришествии в негодность!» — призывает Дементий К.

«Большие деньги… такое впечатление, что смеются над наказанием. Вы чего там? За такое, надо минимум от миллиона рублей штраф начинать, и тогда даже рот не откроют. Особенно это будет полезно против блогеров, которые миллионы гребут ни за что», — поделилась своим мнением Anjela A.

Ряд пользователей указывает на то, что под наказание в случае принятия законопроекта могут попасть те, кто и не собирался никого оскорбить или подвергать сомнению подвиг советских солдат в Великую Отечественную войну.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Этот закон могут использовать против политически неугодных. Против тех, кто мог ничего плохого не иметь, но неаккуратно язык повернуть, в результате чего вырисовывается такая статья. Историки могут пострадать. Боюсь, что наши законодатели нормально закон прописать не смогут», — пишет Иван К.

Напомним, 27 октября на сайте Государственной думы РФ появилась информация о том, что в Госдуму был внесён законопроект о наказании за отождествление СССР и нацистской Германии, инициаторами которого стали депутаты Елена Ямпольская («Единая Россия»), Александр Жуков («Единая Россия»), и сенаторы Алексей Пушков и Ольга Ковитиди. Авторы предложили установить штрафы от одной до двух тысяч рублей либо административный арест до 15 суток; для должностных лиц — от одной до четырёх тысяч рублей; для юридических лиц — от десяти до 50 тысяч.