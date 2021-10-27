Минск, 28 октября, 2021, 00:39 — ИА Регнум. После детей Сирии и Узбекистана в Белоруссии прошли оздоровление 150 детей из непризнанной официальным Минском воюющей Донецкой Народной Республики. Инициировал проект белорусский параолимпиец Алексей Талай, его «поддержал лично Александр Лукашенко», сообщила 27 октября государственная «Белтелерадиокомпания».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Средства на оздоровление детей из пострадавшего от войны бывшего украинского региона выделил фонд президента Белоруссии. Пробыв 21 день в лучшем пионерском лагере БССР «Зубрёнок», который ныне обладает статусом национального детского образовательно-оздоровительного центра, дети и их родители записали благодарственное видеообращение к Лукашенко.

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Напомним, накануне украинская армия в нарушение Минских соглашений и с использованием запрещённых ими вооружений захватила село Старомарьевка у линии фронта ДНР. Выступая 27 октября в эфире российского телевидения, глава ДНР Денис Пушилин высказал сомнение в возможности вернуть захваченный ВСУ населённый пункт.