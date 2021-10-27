Белград, 28 октября, 2021, 00:32 — ИА Регнум. Опасность нового вторжения Приштины на север Косово весьма реальная. Об этом заявил президент комитета по Косово и Метохии парламента Сербии Милован Дрецун 27 октября.

Inmatija03 Милован Дрецун

По словам Дрецуна, об этом говорит усиленная разведывательная деятельность военных KFOR в регионе электрораспределительной станции Валач, которая находится на территории муниципалитета Звечан.

«Это говорит о возможной подготовке односторонней акции Приштины на севере Косово с целью взять под контроль электрораспределительную станцию Валач», — заявил Дрецун агентству «Танюг».

Дрецун напомнил, что станция снабжает электричеством около 80% территории севера Косово и Метохии. Он добавил, что 6 мая в парламенте сепаратистского Косово было принято решение о том, что косовский оператор KOSTT берет на себя обязательство платить за тех граждан, которые живут на севере Косово и не платят за электроэнергию Приштине. По истечении шести месяцев — 6 ноября этого года — KOSTT прекратит платить за потребителей на севере края.

Парламентарий также уточнил, что владельцами косовской электрораспределительной компании являются некоторые турецкие компании, и именно по этой причине Турция заинтересована в том, чтобы система оплаты на севере Косово наладилась.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что опасается попыток албанских сепаратистов захватить электрораспределительную станцию Валач насильственным путем.