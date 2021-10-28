Мехико, , 00:22 — REGNUM Около 300 тел морских черепах были обнаружены на пляже в мексиканском штате Оахака на юге страны, 27 октября сообщила газета Milenio со ссылкой на власти региона.

Морская черепаха

Речь идет о пресмыкающихся, принадлежащих к виду, который считаются исчезающим. Черепахи застряли в рыболовных сетях, применяемых браконьерами, и задохнулись. После морское течение выбросило их на берег.

В настоящее время пляж очистили от тел пресмыкающихся. Вскоре природоохранная прокуратура должна приступить к расследованию гибели черепах.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2020 года на островах Чатем в Новой Зеландии выбросились на берег 97 китов и трое дельфинов. Большинство животных погибли.

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