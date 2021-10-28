Москва, , 00:15 — REGNUM Добивающаяся свержения Александра Лукашенко экс-кандидат в президенты Белоруссии (кампания 2020 года) Светлана Тихановская уверена, что «Союзное государство не предполагает сдачу суверенитета» и уже достигло такого глубокого уровня, «что нам с этим жить». Об этом она заявила 26 октября в интервью радиостанции «Эхо Москвы»

Светлана Тихановская Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Но знаете, в чем вопрос? Что большинство белорусов не понимают сути Союзного государства, не понимают сути интеграции, что это значит. Все верят, что это не сдача суверенитета. Возможно, какие-то более тесные экономические отношения. Единая валюта, конечно, неприемлема для белорусов. Но если это взаимовыгодный союз, то почему нет?», — сказала она интервьюеру Алексею Венедиктову.

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«У нас нет абсолютно антироссийских каких-то проявлений. Мы просто хотим лучшего для своей страны. Мы хотим, чтобы людей уважали, чтобы не гнобили на предприятиях, чтобы были нормальные, достойные условия труда. Здесь самое главное, чтобы был нормальный менеджмент в стране. Всё. Ничего не требуется. Если для этого нужно углубить интеграцию, хотя уверена, что можно обойтись и без этого, то я думаю, что новый президент расставит все точки над «i» и сделает правильный выбор», — добавила Тихановская.

Она уверена, что полномочия президента должны быть ограничены парламентом, подчеркнув: «Я за парламентско-президентскую республику».

Как и Лукашенко, Тихановская против единой валюты Союзного государства. Как и Лукашенко, она не против союзного парламента, предусмотренного до сих пор не исполненным союзным договором 1994 года.

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Тихановская заявила: «Мне кажется, что должен быть белорусский парламент. Может быть, как вариант, давайте возьмем за пример Евросоюз — это десятки независимых государства. И есть европарламент. Может быть парламент российский, парламент белорусский. Для того, чтобы урегулировать какие-то вопросы между двумя странами, может быть союзный парламент. Но это мое мнение. Возможно, я неправильно мыслю. Я думаю, что политики могут опровергнуть мои слова».

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