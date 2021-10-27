Москва, 28 октября, 2021, 00:07 — ИА Регнум. На потерявшего легитимность Александра Лукашенко оказывается давление изнутри Белоруссии и извне. Нынешнее отсутствие массовых демонстраций говорит не об отказе людей от своего мнения, но о более ответственной работе в ситуации репрессий и страха, с использованием новых средств. Об этом 26 октября в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявила находящаяся на содержании Литвы экс-кандидат в президенты Белоруссии (кампания 2020 года) Светлана Тихановская.

Иван Шилов ИА REGNUM Светлана Тихановская

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«Люди понимают всю ответственность. Но мы сейчас используем это время для того, чтобы создать структуры внутри. Лукашенко все разрушает — мы создаем. Люди научились общаться друг с другом посредством телеграм-каналов, других средств связи для того, чтобы общаться друг с другом. Они не могут выйти на улицу — «больше двух не собираться» и все такое, — но у нас организовано рабочее движение, рабочие вступают в это движение и готовятся к общенациональной забастовке. Мы не можем форсировать события, и люди выйдут в стачку тогда, когда будут рабочие готовы», — сказала Тихановская.

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«Также у нас есть группа из бывших силовиков, которые не могли мириться с этим насилием, выехали, и сейчас работают внутри системы, конечно, тайно, и там людям страшно, но это работает. У нас работает самиздат. Пришлось вернуться на много-много лет назад, когда не было интернета, распространять листовки, газеты в те районы, в которых нет доступа к интернету. И общее настроение. Власть понимает, что не смогли задавить белорусов, загнать их обратно в то мышление, в котором мы жили много лет — вот это самое главное. Доверие к власти не увеличилось, оно, наоборот, уменьшается с каждым днем. Спортсмены, медики — все против. Понятно, что нельзя быть сейчас открытыми. Ценна человеческая жизнь для нас. Но по чуть-чуть мы двигаемся вперед», — добавила Тихановская.

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Напомним, во время президентской кампании 2020 года, которую ОБСЕ, ЕС, США и их союзники не признали демократическими выборами, Светлана Тихановская была зарегистрирована кандидатом в президенты вместо своего мужа Сергея Тихановского, арестованного в результате провокации спецслужб с привлечением женщин особой социальной ответственности. После закрытия избирательных участков по десяткам городов прокатилась волна протестных демонстраций. Спустя несколько дней Тихановская призвала манифестантов разойтись по домам, получив взамен разрешение покинуть Белоруссию. Выехав в Евросоюз, Тихановская объявила себя «лидером» и призвала к продолжению борьбы против Лукашенко. КГБ Белоруссии объявил Тихановскую террористкой.

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