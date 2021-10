Лондон, , 23:59 — REGNUM Британская джаз-хоп исполнительница Little Simz поделилась очередным клипом для своего нового альбома «Sometimes I Might Be Introvert», выложив видео на песню «I Love You, I Hate You» на свой официальный YouTube-канал.

Сопровождающее видео, снятое режиссером Джереми Нгато Коулом, визуально отражает многие чувства, выраженные в треке. Клип открывается сценой с молодым человеком, сидящим за столом и выглядящим расстроенным, в то время как окружающие изображают его на своих художественных холстах. В следующей сцене молодая женщина сидит за столом с пожилым мужчиной — предположительно, ее отцом — стол растягивается дальше, расстояние между ними со временем увеличивается.

Четвертый студийный альбом британской певицы «Sometimes I Might Be Introvert» вышел 3 сентября и завоевал положительные оценки критиков, таким образом, на портале Metacritic у альбома стоит 88 баллов из 100 возможных. Он также занял четвертое место в британском альбомном чарте.