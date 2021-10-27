Вашингтон, , 23:58 — REGNUM В третьем квартале 2021 года сервис онлайн-трансляций Facebook Gaming, ориентированный на геймеров, обошёл по показателю просмотров YouTube Gaming Live. Об этом 27 октября сообщает портал Wccftech.

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В обозначенный период значение общего показателя часов просмотра у Facebook Gaming достигло отметки в 1,29 млрд, тогда как YouTube Gaming набрал 1,13 млрд. При этом издание отметило, что обе платформы выглядят бледно по сравнению с сервисом Twitch, который набрал 5,79 миллиарда часов просмотров.

При этом в третьем квартале 2021-го Facebook Gaming зарегистрировал 17,1 млн часов трансляций, YouTube Gaming — 8,4 млн, а Twitch — 222,9 млн.

Напомним, видеохостинг YouTube принадлежит компании Google, которая в свою очередь является дочерней по отношению к Alphabet Inc. Владельцем сервиса онлайн-трансляций Twitch является компания Amazon.

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