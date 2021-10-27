Скопье, 27 октября, 2021, 23:58 — ИА Регнум. Правительство Северной Македонии вечером 26 октября представило план ускоренного экономического развития на пять лет, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Pudelek Скопье, Северная Македония, мост

В течение ближайших пяти лет государственные инвестиции составят четыре миллиарда евро, еще восемь миллиардов евро будут вложены в частный сектор, в том числе в зеленую экономику.

Ожидается, что в период с 2022 по 2026 год ВВП Северной Македонии вырастет на 5%, в то время как уровень безработицы сократится на 8,6%.

Согласно плану правительства, в 2026 году государственный долг Северной Македонии будет составлять менее 60% ВВП.